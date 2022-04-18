Не стать пушечным мясом: Минобороны предоставило номер для военных РФ, желающих сдаться

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр обнародовала телефон для российских военных, желающих сдаться в плен и таким образом сохранить свою жизнь.

Чиновница обнародовала его на своей странице в социальной сети Facebook.

Маляр отметила, что в министерство обращаются российские военные с вопросом – как сдаться в плен и не стать пушечным мясом в Украине.

– Вот контакт, по которому можно звонить, и вам помогут. Просьба максимально распространить на территории России и ваших российских знакомых, — отметила она.

Номер для российских военных, желающих сохранить жизнь:

+38 098 342 79 31

Сегодня, 18 апреля, МВД Украины обнародовали видеокадры, как россияне бросают своих. В частности, на Харьковщине в Ольховке и Малой Рогане на обнародованных кадрах видны брошенные тела российских захватчиков, которые остаются лежать под открытым небом.

Соответствующие кадры свидетельствуют о бесчеловечном отношении российских властей к своим же гражданам, которых отправили в Украину как пушечное мясо.

Источник: Анна Маляр