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Факты / Украина / Общество

Не стать пушечным мясом: Минобороны предоставило номер для военных РФ, желающих сдаться

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
російські полонені військові

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр обнародовала телефон для российских военных, желающих сдаться в плен и таким образом сохранить свою жизнь.

Чиновница обнародовала его на своей странице в социальной сети Facebook.

Маляр отметила, что в министерство обращаются российские военные с вопросом – как сдаться в плен и не стать пушечным мясом в Украине.

– Вот контакт, по которому можно звонить, и вам помогут. Просьба максимально распространить на территории России и ваших российских знакомых, — отметила она.

Номер для российских военных, желающих сохранить жизнь:

+38 098 342 79 31

Сегодня, 18 апреля, МВД Украины обнародовали видеокадры, как россияне бросают своих. В частности, на Харьковщине в Ольховке и Малой Рогане на обнародованных кадрах видны брошенные тела российских захватчиков, которые остаются лежать под открытым небом.

Соответствующие кадры свидетельствуют о бесчеловечном отношении российских властей к своим же гражданам, которых отправили в Украину как пушечное мясо.

Источник: Анна Маляр

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Фото: Depositphotos

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