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Факты / Украина / Общество

Оккупанты в Херсонской области захватили вышки Киевстара — расследование прокуратуры

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Оккупанты в Херсонской области захватили вышки Киевстара — расследование прокуратуры

Российские оккупанты захватили вышки мобильного оператора Киевстар в Херсонской области.

В настоящее время прокуратура Херсонской области начала расследование по этому факту.

Правоохранители зарегистрировали уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны – ч. 1 ст. 438 УК Украины.

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— С начала вторжения вооруженных сил РФ и оккупации Херсонщины вражеские вооруженные формирования захватили объекты и офисные помещения крупнейшего оператора мобильной связи Киевстар. В настоящее время имущество этой критической инфраструктуры находится под контролем оккупантов, — отметили в прокуратуре.

В прокуратуре подчеркнули, что работают, чтобы максимально задокументировать преступления российских захватчиков.

Стоит отметить, что на территории Херсонщины наибольшее количество людей пользуются услугами именно Киевстара.

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Источник: Прокуратура Херсонской области 

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Фото: Depositphotos

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