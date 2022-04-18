Российские оккупанты захватили вышки мобильного оператора Киевстар в Херсонской области.

В настоящее время прокуратура Херсонской области начала расследование по этому факту.

Правоохранители зарегистрировали уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны – ч. 1 ст. 438 УК Украины.

— С начала вторжения вооруженных сил РФ и оккупации Херсонщины вражеские вооруженные формирования захватили объекты и офисные помещения крупнейшего оператора мобильной связи Киевстар. В настоящее время имущество этой критической инфраструктуры находится под контролем оккупантов, — отметили в прокуратуре.

В прокуратуре подчеркнули, что работают, чтобы максимально задокументировать преступления российских захватчиков.

Стоит отметить, что на территории Херсонщины наибольшее количество людей пользуются услугами именно Киевстара.

Источник: Прокуратура Херсонской области