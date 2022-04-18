Оккупанты планируют бомбить Азовсталь в Мариуполе советскими авиабомбами

Оккупанты готовят массированный удар по заводу Азовсталь в Мариуполе.

Украинский журналист Артем Попов рассказал об этом в эфире телемарафона, сообщает Зеркало недели.

Враг планирует бомбить Азовсталь ФАБ 1000 и ФАБ 3000.

Журналист отметил, что в укрытиях завода сегодня находятся около 1000 мирных жителей, среди которых и много детей.

— В ближайшее время, а возможно, и сегодня ночью, оккупанты будут наносить тяжелые удары по предприятию Азовсталь, используя при этом боеприпасы ФАБ 1000 и ФАБ 3000, — отметил Попов.

По словам журналиста, у военных нет возможности эвакуировать мирных жителей, которые находятся в укрытии завода.

ФАБ-3000 — это разработанная в СССР 3000-килограммовая авиационная бомба общего назначения с фугасной боеголовкой, которую в основном используют ВВС России.

Это тяжелая бомба, способная пробить бетонные сооружения, укрытия, укрепления, плотины и промышленные сооружения благодаря литому корпусу весом 1600 кг и взрывному заряду весом 1400 кг.

ВВС СССР взяли эти бомбы на вооружение в 1946 году. Через восемь лет появился новый, обновленный вариант. Последнее использование бомб ФАБ-3000 было зафиксировано во время советской десятилетней войны в Афганистане.