В Мелитополе российские захватчики похитили украинского военнослужащего из больницы сразу после операции.

Об этом сообщил мэр Иван Федоров. По его словам, в Мелитополе оккупанты похитили около 200 людей.

— Зверства российских оккупантов не заканчиваются, несколько дней назад в больницу в Мелитополе они привезли военнослужащего ВСУ, которого они где-то схватили, пытали. Во время операции, которую проводили наши героические врачи, военнослужащий умолял их, чтобы они оставили его в больнице. Но после проведения операции оккупанты похитили его из больницы. Их зверства становятся все хуже, – сказал мэр.

Мэр отметил, что уже пятый день в плену находится 16-летний сын председателя Запорожской райгосадминистрации Олега Буряка. Переговоры по освобождению пленных ведутся постоянно, однако оккупанты не хотят отпускать наших людей.

– Во время пересечения блокпоста в Васильевке российские оккупанты без объяснения причин отобрали у ребенка телефон, а затем взяли в плен. Переговоры по обмену и освобождению похищенных людей ведутся постоянно. Такой реестр ведется и на базе областной военной администрации, а также Офисом президента и Министерством по реинтеграции, лично Ириной Верещук. За это им отдельное спасибо, это нелегкая работа, потому что орки не хотят отпускать наших активистов, людей и военных, — сказал он.

Федоров добавил, что россияне удерживают любую информацию о пленных. В частности, председатель Мелитопольского районного совета Сергей Прима находится в плену уже более месяца, и сейчас точно неизвестно, где он находится.