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Факты / Украина / Общество

Кличко сказал, стоит ли возвращаться в Киев

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Кличко сказал, стоит ли возвращаться в Киев

В Киеве сейчас уже 2 млн 120 тыс. человек. Число жителей города увеличивается, потому что киевляне начали возвращаться домой. Однако в столице сохраняется угроза ракетных ударов.

Об этом заявил мэр Виталий Кличко.

— Сегодня в Киеве находится уже 2 млн 120 тыс. человек, потому что многие выезжавшие киевлян уже вернулись в город. Столица понемногу оживает. Впрочем, еще раз подчеркиваю: если у вас есть возможность находиться в более безопасном месте – подождите с возвращением в столицу. Опираясь на данные военных, на последние события, мы не исключаем, что Киев – под дальнейшей угрозой ракетных ударов, — подчеркнул глава города.

Он отметил, что город пытается предоставлять все необходимые услуги людям. В частности, в столице продолжили работу метро.

— В столице продлили работу метрополитена. Теперь он работает с 6.30 до 20.00. Также сократили интервалы между поездами метро. Общественный транспорт, к сожалению, пока работает в ограниченном режиме. Не через все мосты сейчас можно переехать. Также остается немало блокпостов, которые необходимы для обороны и безопасности в городе, – рассказал Виталий Кличко.

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