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Факты / Украина / Общество

В Харькове призывают жителей не выходить из укрытий в течение всего дня

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Харків обстріляний

В Харькове местных жителей призвали в понедельник, 18 апреля, не покидать укрытия. Ведь есть высокая опасность того, что российские захватчики продолжат атаковать гражданскую инфраструктуру и жилые дома в городе.

О возможности ракетных и артиллерийских ударов сообщили в областном Департаменте гражданской защиты.

Там отметили, что российские войска продолжают непрерывно обстреливать спальные районы города.

Поэтому находиться в укрытиях стоит все время, даже несмотря на отсутствие воздушной тревоги.

Известно, что за последние четыре дня в Харькове от российских обстрелов 18 человек погибли, 106 получили ранения.

В частности, накануне 17 апреля российские захватчики обстреляли Харьков. Вражеский снаряд попал в центральную часть города. В результате обстрела центральной части Харькова погибли пять человек, а еще 13 человек ранены. В местах обстрелов работают спасатели.

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Фото: Depositphotos

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