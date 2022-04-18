Уже пятнадцатые сутки в Украине идет война — 24 февраля Россия совершила нападение по разным направлениям. Поэтому жители начали массово покидать большие города, восточные регионы и ехать на Запад. В то же время ряд европейских стран готов принимать беженцев из Украины.

ЕС подготовил план для приема украинцев, в частности речь идет о восточноевропейских странах, отметила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время брифинга 24 февраля.

— У нас есть со всеми странами-членами на передовой четкие планы действий в чрезвычайных ситуациях, чтобы немедленно принять этих беженцев из Украины, — уточнила Урсула фор ден Ляйен.

Куда могут ехать украинцы:

Польша

Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский заявил, что Польша готова принимать столько граждан, сколько будет на ее границах.

В то же время в приемных пунктах украинцев будут обеспечивать питанием и медицинским обслуживанием.

Границу можно пересечь без загранпаспорта и сертификата вакцинации.

Словакия

В МВД Словакии объявили, что страна готова принять всех убегающих от войны граждан.

В то же время въезд будет разрешен даже гражданам без действительного паспорта.

Однако это возможно только после индивидуального общения с пограничниками.

Венгрия

Правительство Венгрии также отправило людей для помощи гражданам Украины. Министр обороны Тибор Бенко говорит, что страна планирует принять около 600 тыс. украинцев.

О правилах пересечения границы дополнительно не сообщается.

Молдова

Президент Майя Санду также заявила о готовности Молдовы оказывать помощь украинцам.

КПП на общей границе работают в усиленном режиме.

Чехия

Прага готова принимать украинцев. Страна создала кризисный центр, отметил министр внутренних дел Вит Ракушан, сообщает Chezh Radio.

Эстония

Эстония также разрешила гражданам Украины оставаться в стране после окончания действия визы. Об этом заявил генеральный директор Департамента полиции и пограничной охраны Эльмар Вахер.

Ирландия

Ирландия экстренно отменяет визовый режим для уезжающих украинцев. Об этом сообщила министр юстиции Хелен Макэнти.

США

Кроме того, США готовы принять украинских беженцев. Однако, как считает представитель Белого дома Джен Псаки, большинство из них осядут в странах ЕС.

Не только готовностью принять беженцев, но и острой критикой отреагировали западные партнеры на нападение России на Украину. Обсуждаются всевозможные санкции.

Румыния

В настоящее время граждане Украины могут въезжать в Румынию по биометрическому или простому паспорту в пунктах пересечения границы. Те, кто просит убежища, также могут въехать с другой формой идентификации, включая национальные удостоверения личности и свидетельства о рождении.

Это может быть представлено любым иностранным гражданином непосредственно в пункте пересечения границы.

Граждане Украины также могут въезжать без документов на основании заявления лица, по гуманитарным причинам.

Исландия

Рейкьявик принял решение дать приоритет украинцам, которые подают заявления на предоставление убежища.

Великобритания

Визовые правила были смягчены для ближайших родственников украинцев, проживающих в Великобритании. Это означает, что украинские члены семей британских граждан могут подавать заявление на получение семейной миграционной визы бесплатно.

Изначально это распространялось на супругов или гражданских партнеров, состоящих в фактическом браке не менее двух лет, детей в возрасте до 18 лет, родителей, если внуку еще не исполнилось 18 лет, и взрослых родственников, которые являются опекунами.

Теперь правительство Соединенного Королевства расширило эту норму, включив в нее всех, кто является взрослым родителем, бабушкой или дедушкой, ребенком старше 18 лет или братом или сестрой гражданина Украины, проживающего в Великобритании. Однако тем, у кого нет родственников в стране, по-прежнему не разрешат въехать в страну.

Новый маршрут визового спонсорства позволит британским предприятиям привозить граждан Украины в Великобританию.

Швеция

Прибыв в страну, украинец может подать заявку на защиту для себя и своей семьи.

Кроме того, на специальном сайте можно найти информацию о том, как миграционное агентство Швеции может помочь с жильем и финансовой поддержкой, а также какие права у гражданина есть в Швеции, если он получит вид на жительство.

Литва

В Литве украинцам также помогают — и с жильем, и с трудоустройством. Для детей проводят различные развлекательные мероприятия, а взрослые могут получить бесплатную психологическую поддержку. Все полезная информация собрана на одном ресурсе.

Директива ЕС

Согласно постановлению Евросоюза, граждане Украины, которые ищут убежище в связи с войной, могут оставаться в странах Европейского Союза до трех лет без необходимости предварительно подавать прошение о предоставлении убежища.

Речь идет о следующих странах:

Бельгия, Швейцария, Финляндия, Германия, Чехия, Австрия, Словения, Хорватия, Болгария, Греция, Италия, Франция, Испания, Португалия, Латвия, Литва, Эстония, Ирландия.