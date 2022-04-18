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Факты / Украина / Общество

Какие страны принимают беженцев из Украины — куда можно выехать

Мила Грубник редактор раздела Здоровье Илья Нежигай редактор ленты
біженці на кордоні

Уже пятнадцатые сутки в Украине идет война — 24 февраля Россия совершила нападение по разным направлениям. Поэтому жители начали массово покидать большие города, восточные регионы и ехать на Запад. В то же время ряд европейских стран готов принимать беженцев из Украины.

ЕС подготовил план для приема украинцев, в частности речь идет о восточноевропейских странах, отметила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время брифинга 24 февраля.

— У нас есть со всеми странами-членами на передовой четкие планы действий в чрезвычайных ситуациях, чтобы немедленно принять этих беженцев из Украины, — уточнила Урсула фор ден Ляйен.

Куда могут ехать украинцы:

  • Польша

Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский заявил, что Польша готова принимать столько граждан, сколько будет на ее границах.

В то же время в приемных пунктах украинцев будут обеспечивать питанием и медицинским обслуживанием.

Границу можно пересечь без загранпаспорта и сертификата вакцинации.

  • Словакия

В МВД Словакии объявили, что страна готова принять всех убегающих от войны граждан.

В то же время въезд будет разрешен даже гражданам без действительного паспорта.

Однако это возможно только после индивидуального общения с пограничниками.

  • Венгрия

Правительство Венгрии также отправило людей для помощи гражданам Украины. Министр обороны Тибор Бенко говорит, что страна планирует принять около 600 тыс. украинцев.

О правилах пересечения границы дополнительно не сообщается.

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  • Молдова

Президент Майя Санду также заявила о готовности Молдовы оказывать помощь украинцам.

КПП на общей границе работают в усиленном режиме.

  • Чехия

Прага готова принимать украинцев. Страна создала кризисный центр, отметил министр внутренних дел Вит Ракушан, сообщает Chezh Radio.

  • Эстония

Эстония также разрешила гражданам Украины оставаться в стране после окончания действия визы. Об этом заявил генеральный директор Департамента полиции и пограничной охраны Эльмар Вахер.

  • Ирландия

Ирландия экстренно отменяет визовый режим для уезжающих украинцев. Об этом сообщила министр юстиции Хелен Макэнти.

  • США

Кроме того, США готовы принять украинских беженцев. Однако, как считает представитель Белого дома Джен Псаки, большинство из них осядут в странах ЕС.

Не только готовностью принять беженцев, но и острой критикой отреагировали западные партнеры на нападение России на Украину. Обсуждаются всевозможные санкции.

  • Румыния

В настоящее время граждане Украины могут въезжать в Румынию по биометрическому или простому паспорту в пунктах пересечения границы. Те, кто просит убежища, также могут въехать с другой формой идентификации, включая национальные удостоверения личности и свидетельства о рождении.

Это может быть представлено любым иностранным гражданином непосредственно в пункте пересечения границы.

Граждане Украины также могут въезжать без документов на основании заявления лица, по гуманитарным причинам.

  • Исландия

Рейкьявик принял решение дать приоритет украинцам, которые подают заявления на предоставление убежища.

  • Великобритания

Визовые правила были смягчены для ближайших родственников украинцев, проживающих в Великобритании. Это означает, что украинские члены семей британских граждан могут подавать заявление на получение семейной миграционной визы бесплатно.

Изначально это распространялось на супругов или гражданских партнеров, состоящих в фактическом браке не менее двух лет, детей в возрасте до 18 лет, родителей, если внуку еще не исполнилось 18 лет, и взрослых родственников, которые являются опекунами.

Теперь правительство Соединенного Королевства расширило эту норму, включив в нее всех, кто является взрослым родителем, бабушкой или дедушкой, ребенком старше 18 лет или братом или сестрой гражданина Украины, проживающего в Великобритании. Однако тем, у кого нет родственников в стране, по-прежнему не разрешат въехать в страну.

Новый маршрут визового спонсорства позволит британским предприятиям привозить граждан Украины в Великобританию.

  • Швеция

Прибыв в страну, украинец может подать заявку на защиту для себя и своей семьи.

Кроме того, на специальном сайте можно найти информацию о том, как миграционное агентство Швеции может помочь с жильем и финансовой поддержкой, а также какие права у гражданина есть в Швеции, если он получит вид на жительство.

  • Литва

В Литве украинцам также помогают — и с жильем, и с трудоустройством. Для детей проводят различные развлекательные мероприятия, а взрослые могут получить бесплатную психологическую поддержку. Все полезная информация собрана на одном ресурсе.

  • Директива ЕС

Согласно постановлению Евросоюза, граждане Украины, которые ищут убежище в связи с войной, могут оставаться в странах Европейского Союза до трех лет без необходимости предварительно подавать прошение о предоставлении убежища.

Речь идет о следующих странах: 

Бельгия, Швейцария, Финляндия, Германия, Чехия, Австрия, Словения, Хорватия, Болгария, Греция, Италия, Франция, Испания, Португалия, Латвия, Литва, Эстония, Ирландия.

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Фото: Depositphotos

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