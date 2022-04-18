Запад должен донести до России возможность превентивных ударов по центрам пуска ядерных ракет — Подоляк

Западным странам следует донести до России, что использование химического и ядерного оружия будет иметь мощный ответ.

Мир пока не готов признавать, что РФ может использовать оружие массового поражения.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк во время телемарафона.

— Президент уже об этом говорил, что нам важно, чтобы мир понял главное: не стоит ожидать использования ядерного и химического оружия, а надо превентивно сообщить Российской Федерации, что будут мощные последствия. То есть будут иметь место, в частности (возможно, я пока не готов это говорить), возможные превентивные удары по центрам, откуда могут быть запуски ядерных ракет, — отметил советник главы Офиса президента.

Подоляк добавил, что переговорный процесс модерируется президентом Украины.

– Он нам скажет, стоит ли выходить из него, стоит ли продолжить. Если будут уничтожены защитники Мариуполя и жители города, то переговорный процесс не будет как такового, — отметил Подоляк.