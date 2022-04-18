Президент Владимир Зеленский требует новых санкций против России из-за ее действий в Херсонской и Запорожской областях Украины.

Он отметил, что оккупанты пытаются оторвать эти территории по примеру так называемых ДНР и ЛНР, а также переводят их в рублевую зону.

По словам главы государства, ответом на такие действия РФ должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем.

— Оккупанты пытаются оторвать Херсонскую и Запорожскую области по примеру так называемых ДНР и ЛНР. Переводят эту территорию в рублевую зону и подчиняют административной машине России. Все это требует большей скорости западных государств при подготовке нового мощного санкционного пакета. Ответ на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – часть оккупационной машины, — сказал глава государства.

Также Зеленский отметил, что необходимость эмбарго на поставку нефти из России растет с каждым днем.

– Каждый в Европе и Америке уже видит, что Россия откровенно использует энергоносители для попытки дестабилизировать западные общества. Российская ставка на хаос на топливных рынках не должна сработать, – сказал он.