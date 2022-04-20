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Факты / Украина / Общество

Финляндия отправит в Украине дополнительную военную технику

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Финляндия отправит в Украине дополнительную военную технику

Финляндия предоставит Украине дополнительную военную технику.

Об этом сообщило Министерство обороны Финляндии.

Решение о предоставлении Украине военной техники принял президент Финляндии Саули Ниинисте.

— По инициативе правительства президент республики принял решение о том, что Финляндия направит в Украину больше военной техники, — отметили в Минобороны страны.

Также там добавили, что не будут сообщать подробностей, так как это может навредить. В частности, оборонное ведомство Финляндии засекретило информацию о том, какую именно технику передадут Украине, в какие сроки и т.д.

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— Более подробная информация о содержании, способе доставки или графике помощи — не будет предоставляться, чтобы гарантировать, что помощь будет доставлена по назначению, — говорится в сообщении на сайте Минобороны Финляндии.

В ведомстве отметили, что при принятии решения о дополнительной помощи Финляндии учитывались как потребности Украины, так и ресурсы сил обороны.

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Источник: Минобороны Финляндии 

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Фото: Depositphotos

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