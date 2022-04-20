Финляндия отправит в Украине дополнительную военную технику

Финляндия предоставит Украине дополнительную военную технику.
Об этом сообщило Министерство обороны Финляндии.
Решение о предоставлении Украине военной техники принял президент Финляндии Саули Ниинисте.
— По инициативе правительства президент республики принял решение о том, что Финляндия направит в Украину больше военной техники, — отметили в Минобороны страны.
Также там добавили, что не будут сообщать подробностей, так как это может навредить. В частности, оборонное ведомство Финляндии засекретило информацию о том, какую именно технику передадут Украине, в какие сроки и т.д.
— Более подробная информация о содержании, способе доставки или графике помощи — не будет предоставляться, чтобы гарантировать, что помощь будет доставлена по назначению, — говорится в сообщении на сайте Минобороны Финляндии.
В ведомстве отметили, что при принятии решения о дополнительной помощи Финляндии учитывались как потребности Украины, так и ресурсы сил обороны.
Источник: Минобороны Финляндии