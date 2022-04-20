Канада отправит Украине тяжелую артиллерию. Об этом во вторник, 19 апреля, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

Также больше артиллерийских систем в помощь украинскому народу отправят Великобритания и США.

Кроме того, США продолжают рассматривать варианты новых санкций против РФ. По словам представительницы Белого дома Джен Псаки, ограничения могут быть приняты уже на этой неделе.

Отметим, что в Украину уже начали прибывать грузы из последнего пакета помощи администрации Байдена в размере $800 млн. Она включает тяжелое оборудование – например 11 вертолетов Ми-17, 18 155-мм пушек Howitzer и еще 300 беспилотников-камикадзе Switchblade.