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Факты / Украина / Общество

Канада предоставит Украине тяжелую артиллерию — Трюдо

Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Джастин Трюдо

Канада отправит Украине тяжелую артиллерию. Об этом во вторник, 19 апреля, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

Также больше артиллерийских систем в помощь украинскому народу отправят Великобритания и США.

Кроме того, США продолжают рассматривать варианты новых санкций против РФ. По словам представительницы Белого дома Джен Псаки, ограничения могут быть приняты уже на этой неделе.

Отметим, что в Украину уже начали прибывать грузы из последнего пакета помощи администрации Байдена в размере $800 млн. Она включает тяжелое оборудование – например 11 вертолетов Ми-17, 18 155-мм пушек Howitzer и еще 300 беспилотников-камикадзе Switchblade.

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