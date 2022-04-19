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Факты / Украина / Общество

Только за предыдущую неделю 200 человек: в Киеве увеличилось количество пьяных водителей

Юля Захарченко редактор ленты
Только за предыдущую неделю 200 человек: в Киеве увеличилось количество пьяных водителей

В Киеве возросло количество водителей с признаками алкогольного опьянения, которых останавливают правоохранители на местных дорогах.

По данным Патрульной полиции Киева, в город вернулось много жителей и увеличилось количество граждан в состоянии опьянения за рулем.

— Количество водителей с признаками опьянения, которых останавливают патрульные на дорогах столицы, растет. Для них, очевидно, война кончилась. За предыдущую неделю патрульные обнаружили около 200 водителей с признаками опьянения, — говорится в сообщении.

В Патрульной полиции Киева отметили, что только за 18 апреля правоохранители оформили административные материалы на 27 человек, которых отстранили от управления автомобилями.

На всех граждан инспекторы составили протоколы по ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) Кодекса Украины об административных правонарушениях и отстранили от вождения. В Патрульной полиции напоминают, что управление автомобилем и алкоголь – несовместимые вещи.

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Фото: Патрульная полиция Киева

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