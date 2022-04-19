Российские оккупанты могут устроить провокации на Пасху в религиозных сооружениях.

Об этом сообщил глава СНБО Алексей Данилов.

Более того, россияне могут бить не только по украинским храмам, но и по церквям на территории своей страны, чтобы потом в этом обвинить ВСУ.

— Наша разведка отрабатывает эти сигналы и дает нам информацию, из которой мы видим, что россияне могут взорвать любой храм в Москве или Ростове, и обвинить в этом нас. Мы говорим, что это точно не наша работа. Мы храмы точно взрывать не собираемся, – отметил секретарь СНБО.

Он подчеркнул, что украинские военные будут уничтожать только врага, и никогда не ударят по храму. Такое может позволить исключительно российская армия, ведь они не от Бога.

— Относительно храмов, особенно, когда речь идет о Пасхальных праздниках, – мы точно этим вопросом заниматься не будем. Будет ли этим заниматься враг? Будет обязательно, потому что это их сущность. Для них праздник или не праздник — не имеет значения. Они не имеют отношения к Богу, – констатировал Данилов.