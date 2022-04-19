Советник главы МВД Вадим Денисенко заявил, что российский враг готовит провокации на Пасхальные праздники.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

Так, в ряде российских пропагандистских СМИ написали о “националистах, которые на автомобилях будут расстреливать из минометов православные храмы в Пасхальную ночь” и якобы затем обвинят в этом российских военных.

Пропагандисты даже знают, где именно должны произойти такие “обстрелы”.

По словам Денисенко, в Пасхальную ночь никто комендантский час не будет отменять.

– Для того чтобы не было скопления людей, не было провокаций – надо сохранить комендантский час, – подчеркнул Денисенко.

Он рассказал, что была информация о том, что россияне готовили провокации на католическую Пасху. Этого удалось избежать, ничего не случилось в минувшее воскресенье.

По словам Вадима Денисенко, нарушителей комендантского часа очень мало, ведь люди в большинстве своем понимают, что в стране военное положение и “ты рискуешь собственной жизнью”.

Глава СНБО Алексей Данилов предупредил, что оккупанты могут устроить провокации на Пасху не только в украинских храмах, но и на территории России, чтобы потом в этом обвинить ВСУ.