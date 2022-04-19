Алине 22 года, ее мужу – 23, он боец ​​полка Азов. Они жили в Мариуполе.

Когда началась война, мужа рядом с ней не было – он был на учениях, а с них сразу уехал защищать Мариуполь.

Алина в первый день вторжения переехала к подруге, а затем вместе с ней спустилась в подвал. Там жили месяц.

Месяц в подвале! Закончилась еда, не было воды, медикаментов.

– Мы собирали воду, когда шел дождь, кипятили, если была возможность, и пили, – рассказала Алина.

Было страшно, каждый день бомбардировки. Вокруг гибли люди.

У соседнего подъезда упал снаряд и погиб четырехлетний мальчик, тогда Алина решила, что выходить из подвала не стоит.

Но люди умирали не только на улице от обстрелов.

– В подвале тоже умирали, от сердечных приступов, – рассказала девушка. – Одна женщина умерла, ее просто вынесли на улицу.

Людей хоронили во дворах. Если была такая возможность.

Однажды к ним спустился российский военный, посмотрел и вышел, а на следующий день дом, где они прятались, начал гореть. Россияне просто выкурили людей из укрытия.

Девушки решили выбираться из города. Иначе как чудом назвать выезд из Мариуполя они не могут. Увидели мужчину, спросили, куда он едет, оказалось, в сторону Запорожья. Так и выбрались.

Алина, пока была там – поседела. Уже две недели он живет в безопасном месте.

А ее муж защищает Мариуполь и дальше. Три недели назад она получила от него последнюю смс, в которой он написал, что ранен в ногу. Осколком порвало сухожилие. Несмотря на это, он все равно идет в бой.

– А по ним каждый день артиллерия работает, авиация. Каждый день, – говорит Алина. – Они используют все, что могут, против наших ребят.

Все 30 дней, что они с подругой просидели в подвале, она ничего не знала о судьбе любимого. Изредка, когда есть связь, она получает смс от мужа. Он жив — это главное.

— Мне очень тяжело сейчас, но я знаю, что он жив. За это я молилась все то время, что сидела в подвале, – рассказала женщина. – Он и все они там не падают духом, потому что знают, что устоят, что смогут.

Когда муж уезжал на учения, то подарил Алине игрушку – кролика. Сказал, что тот будет ее охранять. С тех пор девушка не расстается с кроликом и верит, что муж вернется живым.