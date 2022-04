Более 6 млн украинцев ограничены в доступе к питьевой воде — ЮНИСЕФ

Более 6 млн человек в Украине имеют проблемы с доступом к питьевой воде из-за войны, которую развязала Россия против Украины.

Об этом сообщила ЮНИСЕФ в социальных сетях.

По их словам, в результате интенсивных боевых действий в Украине, что приводить к разрушению сетей водо- и электроснабжения, 4,6 млн человек в Украине имеют ограниченный доступ к воде. В общей сложности около 6 млн человек ежедневно ведут борьбу за доступ к питьевой воде.

