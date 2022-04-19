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Факты / Украина / Общество

Более 6 млн украинцев ограничены в доступе к питьевой воде — ЮНИСЕФ

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
Более 6 млн украинцев ограничены в доступе к питьевой воде — ЮНИСЕФ

Более 6 млн человек в Украине имеют проблемы с доступом к питьевой воде из-за войны, которую развязала Россия против Украины.

Об этом сообщила ЮНИСЕФ в социальных сетях.

По их словам, в результате интенсивных боевых действий в Украине, что приводить к разрушению сетей водо- и электроснабжения, 4,6 млн человек в Украине имеют ограниченный доступ к воде. В общей сложности около 6 млн человек ежедневно ведут борьбу за доступ к питьевой воде.

— В целом более 6 млн человек в Украине ежедневно борются, чтобы иметь питьевую воду, которая является одной из важнейших потребностей человека, — отметили в Международном фонде.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 55-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Фото: Pexels

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