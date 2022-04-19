Ивано-Франковский городской суд заочно назначил боевику “ДНР”, который распространял кремлевскую пропаганду в YouTube, 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщили в Управлении Службы безопасности Украины Ивано-Франковской области.

Так, уроженец Калуша, что на Ивано-Франковщине, Федор Галецкий прибыл на оккупированную часть Донецкой области в августе 2014 года, где в Горловке присоединился к рядам так называемой ДНР.

Там мужчина был радиотелефонистом и участвовал в боях против украинских военных. Во время противостояния вблизи Углегорска Галецкий получил ранения, а в феврале-марте 2015 года лечился в Донецке.

— В этот период вместе с российскими пропагандистами записал видеоролик, где озвучил лживые кремлевские нарративы. “Сенсационный” сюжет с участием “ополченца из Ивано-Франковска” был широко растиражирован пророссийскими каналами в Youtube, — отметили в СБУ.

На видео преступник утверждал, что российских регулярных войск на территории Донецкой области нет и беззастенчиво заявлял, что якобы украинских бойцов “под дулами автоматов” заставляет воевать “Правый сектор” и тому подобное.

14 апреля суд признал Галецкого виновным в участии в террористической организации и содействии ее деятельности (часть 1 ст. 258-3 УК Украины). Его 15 лет заключения начнут исчисляться с момента задержания.

Источник: Управление СБУ в Ивано-Франковской области