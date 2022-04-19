На оккупированных территориях Житомирской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей находятся более 11 тысяч населенных пунктов. От оккупантов освободили 919 населенных пунктов.

Об этом на брифинге сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, в 29% деоккупированных населенных пунктах уже работают органы местного самоуправления; в 192 работают гуманитарные штабы.

Также в регионах активно восстанавливают системы критической инфраструктуры.

Газоснабжение возобновили более чем в 280 населенных пунктах, поставки электричества – более чем в 300. Автозаправочные станции заработали в 83 населенных пунктах, медицинские учреждения – в 256, отделения Национальной полиции – в 336, учреждения по предоставлению социальных услуг – в более чем 250, отделения Укрпочты – в 74.

По словам Тимошенко, водоснабжение и водоотвод восстановили на 29%, а также 335 населенных пунктов уже имеют покрытие мобильной связи.

В Харьковской области до сих пор продолжаются бои, однако в регионе активно работают над восстановлением инфраструктуры.

– С трассы M-03 от Харькова до освобожденного Чугуева вывезли 30 единиц военного и гражданского транспорта, который превратился в хлам. Дорожники регулярно проводят аварийный ремонт дорог в местах попадания вражеской артиллерии, — рассказал Кирилл Тимошенко.

В Сумской области у почти 50 тысяч абонентов появился свет. Еще осталось подключить четыре населенных пункта. Водой обеспечены около 1,5 тысячи населенных пунктов.

В Черниговской области электроснабжение было возобновлено на 97%. Вода почти во всем регионе, кроме Чернигова — в городе разрушены три из пяти водопроводных насосных станций.

Также в Черниговской области разминированы села Ягодное, Лукашевка, Новая Басань, Новый Быков и частично Чернигов. Продолжается расчистка трассы М-01 от сожженной техники оккупантов, обломков от снарядов. В области повреждено более 600 км дорог и разрушены 20 мостов.

На севере Житомирской области вместо разрушенных врагом мостов построили три временные переправы: два моста через реку Ирша в городе Малин и еще один через реку Грезля между селами Народицкой общины для доставки продуктов, лекарств, гуманитарной помощи.

Напомним, что полномасштабная война в Украине продолжается уже 55-е сутки.

За ситуацией в регионах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.