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Факты / Украина / Общество

Враг наносит отвлекающие удары в районе Харькова и Гуляйполя – Арестович

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Олексій Арестович

Российские захватчики начали активную фазу наступления на Востоке Украины с попыткой оцепить наши войска в районе Изюма и на юг на Волноваху.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время брифинга 19 апреля.

По его словам, для этого враг наносит отвлекающие удары в районе Харькова и Гуляйполя и продолжает попытки взять город Мариуполь, что ему не удается.

Главные усилия он сосредоточивает на продвижении от города Изюм и окружении городов Рубежное, Северодонецк и Попасная.

— Враг действует по классической схеме военного искусства. Эти все кавалерийские наскоки, которые были в начале войны, привели его к потерям и поражению под Киевом, Сумами и Черниговом. И сейчас он сосредотачивает усилия на том, чтобы осторожно прощупывать нашу оборону, а затем, если находит слабое место, сосредотачивать там усилия.

Именно это они пытались сделать сегодня ночью, но у них не получилось. Никакая попытка продвинуться не удалась, несмотря на их старания наносить многочисленные артиллерийские, авиационные удары по нашим защитникам, — сказал Арестович.

19 апреля оккупанты продолжили активно обстреливать Харьков, в частности Киевский и Индустриальный районы. Враг использует реактивные системы залпового огня с расстояния 35-40 км.

По предварительным данным, 16 человек получили ранения, три человека погибли.

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