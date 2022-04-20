Действовал с 1995 года: Украина разорвала договор с РФ по разработке ракет

Правительство Украины расторгло договор с Россией по разработке ракет. Договор действовал с февраля 1995 года.

Об этом сообщает Лига. Новости со ссылкой на Кабинет министров.

На заседании Кабмина приняли постановление о денонсации соглашения между правительством Украины и правительством РФ о сотрудничестве в области создания и эксплуатации ракетно-космической и ракетной техники.

Это соглашение было подписано еще 8 февраля 1995 года.

— Договор является недопустимым в условиях полномасштабной военной агрессии России против Украины, совершения РФ преступлений против Украины и ее народа, геноцида украинского народа, — сообщили в Кабмине.

В 1995 году соглашение Украина и РФ заключили, потому что планировали сохранить связи и сотрудничество между опытно-конструкторскими, научно-исследовательскими, производственными и эксплуатирующими предприятиями.

На то время, это нужно было для совместной реализации проектов перспективных образцов ракетной и ракетно-космической техники на всех этапах ее создания и эксплуатации.