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Факты / Украина / Общество

Эвакуационные поезда из Харькова — расписание и рейсы на 20 апреля 2022 года

Юля Захарченко редактор ленты
поїзд

Укрзализныця опубликовала список эвакуационных поездов из Харькова на 20 апреля 2022 года. За всеми изменениями в расписании следите на сайте https://uz-vezemo.com/.

Расписание поездов из Харькова

  • 08:30 753 Харьков-Пас – Львов
  • 11:30 229/230 Харьков-Пасс – Ужгород
  • 13:55 46/45 Лозовая – Ужгород
  • 14:58 15/16 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск
  • 16:13 111/112 Харьков-Пас – Львов
  • 19:27 795/796 Харьков-Пас – Днепр
  • 20:15 21/22 Харьков-Пасс – Трускавец
  • 21:26 138/137 Харьков-Пас – Хмельницкий
  • 21:43 8/7 Харьков-Пас – Одесса-Главная
  • 22:40 45/46 Ужгород – Лозовая

Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале.

Для украинцев, которые эвакуировались или хотят выехать из городов, где идут активные боевые действия, Факты ICTV собрали всю необходимую информацию в спецтеме Помощь.

Здесь вы найдете информацию о том, как выехать за границу, где получить гуманитарную помощь, как помочь беженцам и ВСУ.

Читайте
Эвакуационные поезда на 20 апреля 2022: направления и расписание рейсов

Фото: Укрзализныця

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