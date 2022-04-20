Линия фронта статическая: в США оценили ситуацию на востоке Украины

Соединенные Штаты оценивают, что в новом наступлении на востоке Украины Россия пока не получила серьезных территориальных преимуществ. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников.

По словам одного из них, США фиксируют несколько новых атак российских войск, которые, вероятно, являются проверкой обороны Украины.

Тем не менее, линия фронта остается статической, и пока ни одна большая территория не перешла из рук в руки.

Накануне в Мариуполе российские захватчики нанесли удары сверхмощными бомбами по заводу Азовсталь. Кроме того, армия РФ артиллерией и танками хаотично обстреливает жилищный сектор Левобережного района.

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил в вечернем видеообращении, что армия РФ начала битву за Донбасс, к которой долго готовилась.