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Факты / Украина / Общество

Метро в Киеве с 21 апреля откроет для движения всю красную ветку

Марта Бондаренко редактор ленты
Метро Києва

С четверга, 21 апреля, в киевском метро поезда будут ходить по всей красной ветке — от Академгородка до станции Лесная.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Интервал движения на всех линиях сократят до 10-15 минут.

Движение поездов осуществляется:

Красная линия: от станции Академгородок до станции Лесная;

Синяя линия: от станции Героев Днепра до станции Теремки;

Зеленая линия: от станции Сырец до станции Красный хутор.

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Также работают пересадочные узлы: Золотые ворота – Театральная; Площадь Льва Толстого – Дворец спорта.

Поезда не останавливаются на станциях: Майдан Независимости, Крещатик и Кловская.

Подземные станции метро продолжают круглосуточно принимать людей в качестве укрытия.

Напомним, что 15 апреля в столичном метро возобновили движение по обоим путям на синей и зеленой ветках, а интервал движения сократили до 30 минут.

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Источник: КГГА

Фото: Depositphotos

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