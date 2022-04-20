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Факты / Украина / Общество

Международные эвакуационные поезда на 20 апреля: направления и расписание рейсов

Юля Захарченко редактор ленты
Международные эвакуационные поезда на 20 апреля: направления и расписание рейсов

С начала полномасштабной войны в Украине Укрзализныця ежедневно выполняет международные эвакуационные рейсы за границу, чтобы помочь украинцам добраться до безопасных мест.

Расписание международных рейсов обновляется ежедневно.

20 апреля поезда в Польшу будут курсировать по следующему расписанию:

  • 08:30 715/716 Киев-Пас — Винница (11:25) — Хмельницкий (13:21) — Тернополь (15:00) — Пшемысль (19:37)
  • 19:13 67/68 Киев-Пас – (Ковель 04:52) – Варшава (13:53)
  • 19:13 909/910 Киев-Пас – (Ковель 04:22) – Хелм (09:40)
  • 18:22 35/36 Одесса-Главная – Хмельницкий (02:15) – Тернополь (04:23) – Львов (07:10) – Пшемысль (09:02)
  • 17:02 814/813 Львов – Хелм (21:52)

Рейсы в Словакию на 20 апреля 2022 года

  • 11:35 8861 Чоп – Кошице
  • 16:50 961 Чоп — Кошице

Рейсы в Венгрию на 20 апреля 2022 года

  • 03:28 32519 Чоп — Захонь
  • 05:30 32539 Чоп — Захонь
  • 08:22 32529 Чоп — Захонь
  • 10:25 32517 Чоп — Захонь
  • 12:30 33 Мукачево – Будапешт
  • 16:12 32513 Чоп — Захонь
  • 16:30 32521 Мукачево — Будапешт
  • 20:25 32523 Чоп — Захонь
  • 22:29 32511 Чоп — Захонь

Рейсы в Австрию на 20 апреля 2022 года

  • 14:07 749/750 Киев-Пас – Вена (11.21)

Все страны ЕС, граничащие с Украиной, пропускают через границу при наличии паспорта гражданина Украины или загранпаспорта гражданина Украины.

Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале.

Читайте
Эвакуация из Киева: расписание поездов на 20 апреля 2022 года

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Фото: УЗ

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