Подать заявление на получение помощи от государства за внутренне перемещенного ребенка могут не только родители, но и четко определенный список граждан, содержащих несовершеннолетнего.

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная в эфире украинского телеканала объяснила, кто еще может зарегистрировать детей на учет ВПЛ. Среди них – родители, законные представители (опекуны или попечители) и родственники (бабушки, дедушки, братья, сестры и другие).

– Дети могут быть взяты на учет как внутренне перемещенные лица. Их могут зарегистрировать родители. Вторая категория – это законные представители. Это опекуны, попечители, приемные родители или родители-воспитатели, – сказала министр соцполитики Украины.

По словам министра, сейчас в Украине есть большое количество детей, которых содержат родственники, а не родители или официальные представители.

– Поэтому заявление на получение ребенком помощи подать может родственник: бабушка, дедушка, прабабушка, прадедушка, совершеннолетний брат или сестра, тетя, дядя, отчим или мачеха, у которых проживает или находится ребенок, – отметила Марина Лазебная.

Государство объявило о помощи людям, которым пришлось покинуть свои дома в местах активных боевых действий в Украине. Правительство будет выплачивать внутренне перемещенным лицам ежемесячно по 2 тыс. грн, а за каждого ребенка – по 3 тыс. грн.