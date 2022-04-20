20 апреля отделения Новой почты работают в тех городах, где это возможно и безопасно, ввиду полномасштабной войны в Украине.

Так, в Хмельницком, Тернополе и Черновцах открыты все отделения Новой почты с 8.00 или с 9.00 до 18.00.

С 5 апреля Новая почта восстановила работу отделений в Сумах и Сумской области. Открыто 36 отделений, которые работают с 8.00 и с 9.00. В Сумах отделения работают каждый день, без выходных.

График роботы по будням:

Киев – часть отделений работает с 8.00 до 19.00, другие – с 9.00 до 18.00.

Днепр – с 8.00 до 19.00.

Харьков – с 9.00 до 18.00.

Каменское и Кривой Рог – с 8.00 до 18.00.

Павлоград – с 9.00 до 17.00, кроме отделения №1, открытого с 8.00 до 17.00.

Во Львове, Запорожье, Одессе, Ровно, Виннице, Житомире, Луцке, Ужгороде и крупнейших районных городах в Винницкой, Закарпатской, Запорожской, Львовской, Одесской, Житомирской, Ровенской, Хмельницкой, Черновицкой и Волынской областях часть отделений начала работать на час раньше – с 8.00. Другая часть отделений в этих населенных пунктах продолжает работать с 9.00.

Старобельск, Шостка, Конотоп, Ромны – с 9.00 до 16.00.

Суммы – с 9.00 до 15.00.

Другие города – с 9.00 до 17.00.

Как работает Новая почта в субботу:

Киев, Днепр, Харьков, Каменское, Кривой Рог, Запорожье, Одесса, Львов, Луцк, Житомир, Ровно, Ужгород, Тернополь, Винница, Ивано-Франковск, Кропивницкий, Черкассы, Полтава, Херсон, Черновцы, Хмельницкий – с 9.00 до 18.00 (исключение – отделения №1, 2, 34 в Одессе работают с 9.00 до 17.00)

Старобельск, Шостка, Конотоп, Ромны – с 9.00 до 16.00

Сумы – с 9.00 до 15.00

Другие города – с 9.00 до 17.00

Воскресенье – график работы:

Киев, Днепр, Харьков, Каменское, Кривой Рог, Запорожье, Одесса, Львов, Луцк, Житомир, Ровно, Ужгород, Тернополь, Винница, Ивано-Франковск, Кропивницкий, Черкассы, Полтава, Херсон, Черновцы, Хмельницкий – с 9.00 до 18.00 (исключение – отделения №1, 2, 34 в Одессе работают с 9.00 до 17.00)

Старобельск, Шостка, Конотоп, Ромны – с 9.00 до 16.00

Сумы – с 9.00 до 15.00

Другие города – с 10.00 до 17.00

Какие отделения работают на 20 апреля 2022 года

Если ваше отправление находится в другой области, можно сделать бесплатную переадресацию в место, где его удобно получить. Для этого достаточно нажать функцию Переадресация в треккинге на сайте или в мобильном приложении, а также выбрать отделение.

С 21 марта Новая почта возобновила тарификации услуг хранения и переадресации. Посылки хранятся бесплатно только во временно не работающих отделениях. Также бесплатно можно переадресовать отправку, оформленную до 24 февраля.

Какие услуги предоставляет Новая почта:

получение и отправка посылки,

международные отправления,

пополнение мобильного,

денежные переводы,

снятие наличных с банковской карты.

Кроме того, в отделениях Новой почты можно без комиссии отправить деньги на спецсчет Вооруженных сил Украины или благотворительным организациям Фонд Сергея Притулы и Повернись живим.

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Фото: Новая почта