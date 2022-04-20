Отец Патрик Дебуа, расследовавший преступления нацистов, расследует военные преступления России

Отец Патрик Дебуа, президент и основатель организации Яхад-Ин Унум, созданной с целью расследования военных преступлений нацистов во время Второй мировой войны, начал документировать военные преступления Российской Федерации, совершенные в Украине.

В первую очередь Яхад-ин Унум сконцентрируется на записи показаний очевидцев. Свидетели преступлений Российской Федерации могут записаться на интервью на сайте https://svidky.org/. Исследователи будут собирать свидетельства массовых убийств и уничтожения гражданской инфраструктуры в Буче, Мариуполе, Харькове, Николаеве и по всей территории Украины, чтобы представить их в Международном уголовном суде, а также в прокуратурах европейских стран.

Видеоинтервью будут проходить в Zoom при участии украинских волонтеров. Записанные на украинском или русском, они будут переведены на английский язык для международных инстанций. Команда исследователей будет работать с топографическими картами, определять и фиксировать точные места преступлений.

Важно отметить, что международный суд и прокураторы Германии, Франции, Бельгии и других европейских стран, обладающих правом расследовать военные преступления, не могут проводить собственные следственные действия на территории Украины. Они будут опираться на материалы, представленные украинской прокуратурой и другими истцами. Наибольший вес для европейских судов будут иметь показания, собранные негосударственными и независимыми организациями, такими как Яхад-Ин Унум.

— Чтобы противостоять преступлениям Российской Федерации, мы должны сохранить голоса свидетелей. Ведь именно они являются одним из важнейших доказательств для суда, – отметил президент Яхад-Ин Унум, глава Академического совета Мемориала Холокоста Бабий Яр Патрик Дебуа. – Почти 20 лет Яхад-Ин Унум расследует преступления нацистов в Украине и Восточной Европе. Мы разработали специальную методологию, опросили более 8 тыс. свидетелей и посетили большинство украинских городов и сел. Но никогда я не мог подумать, что в 21 веке мы тоже будем расследовать военные преступления на этих страждущих землях.

Французский католический священник отец Патрик Дебуа исследовал факты Холокоста и другие преступления нацистов, начиная с 2002 года. В 2004 году он создал организацию Яхад-Ин Унум, чтобы проводить исследования более масштабно. За два десятка лет представители Яхад-Ин Унум посетили более 3 100 мест убийств и обнаружили массовые захоронения, где покоятся около 2 млн евреев и ромов, убитых на территории Восточной Европы.

С 2015 года Яхад-Ин Унум начала расследование геноцида и других массовых преступлений в Гватемале, Ираке и Сирии. Методология, созданная Яхад-Ин Унум, получила международное признание. Доказательства, собранные командой исследователей, стали основой для обвинительных приговоров членам ИГИЛ. В частности, бывшая представительница ИГИЛ Сара О. была осуждена в Германии после того, как Яхад-Ин Унум обнаружил доказательства ее преступлений в Ираке. Это был первый случай привлечения к ответственности за преступления против человечности, совершенные по признакам пола и религии. В Бельгии на основе доказательств, предоставленных Яхад-Ин Унум, было начато восемь уголовных расследований против бывших членов ИГИЛ.

Записаться на интервью также можно по одному из контактов:

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