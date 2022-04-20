Подоляк призвал мировых лидеров помочь предоставить зеленый коридор людям из Азовстали

На 55 день войны Россия продолжает сбрасывать на Азовсталь сверхмощные антибункерными бомбы времен Советского Союза.

Об этом в Twitter написал советник офиса президента Михаил Подоляк.

— Мир продолжает смотреть убийство детей в прямом эфире и молчать, — написал Подоляк.

Подоляк призвал религиозных и мировых лидеров остановить этот ужас, ведь они могут это сделать, если договорятся о зеленом коридоре.

— Иначе кровь будет и на их руках, — добавил Подоляк.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 55-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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