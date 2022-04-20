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Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 55 день войны
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Факты / Украина / Общество

Подоляк призвал мировых лидеров помочь предоставить зеленый коридор людям из Азовстали

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Михайло Подоляк

На 55 день войны Россия продолжает сбрасывать на Азовсталь сверхмощные антибункерными бомбы времен Советского Союза.

Об этом в Twitter написал советник офиса президента Михаил Подоляк.

— Мир продолжает смотреть убийство детей в прямом эфире и молчать, — написал Подоляк.

Подоляк призвал религиозных и мировых лидеров остановить этот ужас, ведь они могут это сделать, если договорятся о зеленом коридоре.

— Иначе кровь будет и на их руках, — добавил Подоляк.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 55-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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