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Факты / Украина / Общество

Стало известно, кому из переселенцев предоставят 2 220 грн от ООН

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Стало известно, кому из переселенцев предоставят 2 220 грн от ООН

Министерство социальной политики и УВКБ ООН в Украине подписали меморандум о взаимопонимании сотрудничества по поддержке переселенцев.

— Целью Меморандума является установление основ сотрудничества и координации между Сторонами с целью максимизации их усилий и возможностей для улучшения реагирования на потребности, возникающие в связи с вооруженным нападением и внутренним перемещением, с фокусом на доступе к социальной защите ВПО и других пострадавших в результате войны людей в Украине, — сообщили в пресс-службе Министерства.

В частности, этим документом предусматривается реализация программы многоцелевой денежной поддержки перемещенных лиц внутри страны, которая является дополнительной мерой социальной поддержки к любой государственной помощи.

В рамках реализации Меморандума право на выплату дополнительной денежной помощи за счет средств УВКБ ООН будут иметь согласованные с Минсоцполитики категории перемещенных лиц внутри страны.

Размер пособия составит 2 220 грн на каждого члена семьи в месяц. Выплата помощи будет осуществляться ежемесячно в течение трех месяцев путем зачисления средств на банковский счет переселенца.

Для предоставления дополнительной поддержки предлагается определить приоритетной категорией лиц, получающих пенсию в размере до 3 тыс. грн.

Планируется, что Многоцелевая программа денежной поддержки УВКБ ООН охватит более 200 тыс. переселенцев.

— Кроме сотрудничества по прямой денежной помощи от УВКБ ООН переселенцам, данный меморандум закладывает основу для будущих программ поддержки внутренне перемещенных лиц, в частности в сфере обеспечения социальным жильем, предоставление психосоциальной поддержки и усиления социальной защиты, — говорится в сообщении.

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Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Depositphotos

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