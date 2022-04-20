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Факты / Украина / Общество

В Розовке Запорожской области оккупанты заставили жителей голосовать на референдуме

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
російські солдати

В Розовке Запорожской области российские оккупанты, угрожая оружием, заставили людей проголосовать на референдуме.

Об этом рассказал председатель Пологовской районной государственной администрации Артур Крупский, сообщает УНИАН.

С 2 марта враг оккупировал территорию Розовской территориальной общины Пологовского района. Все это время российские военные проводили так называемую перепись населения и повесили флаги “ЛНР/ДНР”.

По словам Крупского, местное население, преимущественно людей пожилого возраста и переселенцев из Мариуполя, обманом собрали в местном доме культуры.

Людям сообщили, что хотят обсудить вопросы выплаты пенсии и выяснять их социально-бытовые потребности.

На самом же деле людям начали рассказывать о каком-то меморандуме для избрания нового мэра, а затем и об обращении “ДНР” о присоединении, пока не будет захвачено Запорожье.

— Запуганные люди под дулом автоматов вынуждены были голосовать за непонятные вещи, что находятся за рамками правового поля Украины. Мы знаем, что это фэйковая и коварная событие, которое несет угрозу прежде всего, самим жителям общины. Мы знаем, что она незаконна. И мы никогда не признаем эти события, — отметил Крупский.

Он отметил, что соответствующее заявление уже направлено в Службу безопасности Украины и полицию.

— Мы знаем обо всех коллаборантах, которые принимали в этом участие, — добавил председатель РГА.

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Фото: Depositphotos

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