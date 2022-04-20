После индексации пенсий за март на 14% средний размер пенсий составит 4,4 тыс. грн.

Об этом в эфире телемарафона сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.

– После индексации средняя пенсия в Украине стала 4,4 тыс. грн, а для военных, которым мы впервые в марте проиндексировали пенсии, средний размер пенсии составляет 8,5 тыс. грн, – сказала министр.

По словам Марины Лазебной, в Украине сейчас насчитывается 10,7 млн пенсионеров.

Она добавила, что по плану перерасчет для работающих пенсионеров будет происходить уже в течение мая и июня.

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