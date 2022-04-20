Чехия – вторая по популярности страна, где украинцы попытались временно осесть на период полномасштабного вторжения России в Украину. Факты ICTV подготовили материал, как, где и за сколько можно найти жилье в чешской столице Праге.

Стоимость жилья в Праге

Конечно, большинство пытается остановиться именно в Праге, но стоит учитывать, что город уже переполнен беженцами. Поэтому здесь вам, скорее всего, предложат временное проживание в кемпинге или другом месте для массового расселения беженцев.

В случае самостоятельной аренды – готовьтесь выложить немалую сумму. Стоимость зависит от района и самой квартиры. Цены на однокомнатную квартиру стартуют от 10 до 25 тыс. крон (13-33 тыс. грн). Выгоднее всего арендовать апартаменты не полностью, а комнату, и делить ее с кем-то. За это нужно будет заплатить от 3 до 6 тыс. крон (4-8 тыс. грн).

Следует обратить внимание на обозначения в газетных объявлениях. Сначала указывается количество комнат, далее – наличие кухни. Кухня может быть отдельной, а может являться частью одной из комнат. Например,

* 2+1 – это двухкомнатная квартира + кухня (отдельная);

* 2+КК – это квартира с двумя комнатами, но кухонный уголок будет расположен в одной из них.

Арендовать жилье легче на длительный период, не менее полугода. Большинство владельцев не хотят сдавать на месяц-два. Такое жилье можно снять посуточно. Стоимость почти как в отеле – от 1 тыс. до 1,5 тыс. крон (около 1 350 – 1 950 грн).

Будьте готовы, что владелец квартиры попросит вас заплатить за первый и последний месяц аренды сразу. Некоторые просят оплату сразу за три месяца.

Жилье за ​​городом

В провинции жить подешевле. Так, неподалеку от курортного городка Карловы Вары (160 км от Праги) можно арендовать однокомнатную квартиру за 6-8 тыс. крон. В Брно цены на аренду однокомнатной квартиры стартуют от 8 тыс. крон (около 10 500 грн).

Жилье сами же чехи советуют искать на местных чешских сайтах:

Учтите, что часто объявления там размещают риелторы, так что нужно будет заплатить комиссию.

Если же вам негде жить и у вас нет возможности арендовать за деньги жилье, можно попробовать воспользоваться следующими вариантами и помощью:

Бесплатное или со значительной скидкой поселение в отеле: https://www.hotel.cz/czech-republic/filter-d8/ Благотворительный проект Uprchlíci vítejte помогает найти жилье для беженцев. Благотворительный проект Чешский дом для Украины. Платформа работает по очень простому принципу, когда, с одной стороны, владелец временного места заполняет краткую анкету со своими вариантами. С другой стороны, есть простая электронная таблица, в которой перечислены все доступные места для проживания. Есть еще такие карты, помогающие искать свободное жилье по всей Европе:

Бесплатный круглосуточный зал ожидания в Праге. Адрес: Svetova 523/1, Praha 8 — Libeň. Помочь найти жилье могут и в центрах помощи для беженцев.

Центры помощи украинским беженцам

Во всех областных центрах Чехии есть социальные центры помощи украинцам, пострадавшим в результате войны. Там вы сможете официально зарегистрироваться в чешской полиции, оформить медицинское страхование и получить консультации по получению специальной чешской визы, трудоустройства, жилья. На месте работают переводчики – волонтеры.

В Праге адрес такого центра: ст.метро Высочанская, nám. Organizace Spojených národов 844, 190 00 Praha 9.

Адреса других центров помощи беженцам на сайте: https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1FaqUgfUDGw0B6_tGVRZE4UhnM-dL_tXp&ll=49.82686023934494%2C15.5492

Как заключить договор аренды жилья в Праге

Для заключения договора аренды жилья требуется только паспорт. Участники договора сразу договариваются, кто будет компенсировать расходы по ремонту. При подписании договора вносится залоговая сумма (обычно за первый и последний месяц). Иногда арендодатели могут брать плату за три месяца. При поиске жилья вместе с риелторами, последние за свои услуги берут половину стоимости.

Сам документ – Соглашение аренды квартиры, – пишется в произвольной форме, но следует обратить внимание на следующие данные:

Сведения об арендаторе и арендодателе (ФИО, данные паспорта, адреса, номера, даты рождения). Площадь помещения, которое передается в наем. Цель аренды жилья. Величина арендной платы и некоторых других платежей. Срок договорных отношений. Выписка из реестра недвижимости. Сведения о лицах, проживающих в квартире. Состояние помещения и описание имеющегося в нем оборудования и меблировки.

К договору должен прилагаться протокол, в котором следует указать данные об электроэнергии и списке расходов на коммунальные услуги на момент передачи объекта в аренду. Все чаще арендодатели стали просить включить в соглашение пункт о том, что арендатор обязуется застраховать помещение и имущество на случай нанесения ущерба.

Обратите внимание! Владелец квартиры имеет право не возвращать залог, если помещению был причинен значительный ущерб.