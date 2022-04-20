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Факты / Украина / Общество

С начала войны по железной дороге эвакуировались полмиллиона украинцев – УЗ

Ольга Тыщук Директор департамента интернет-проектов Starlight News
С начала войны по железной дороге эвакуировались полмиллиона украинцев – УЗ

Укрзализныця с начала российского вторжения эвакуировала за границу полмиллиона человек. Об этом написала Facebook-страница Укрзализныци. По данным УЗ, больше всего пассажиров выехало в Польшу.

— Кроме Польши, чтобы обезопасить себя и свои семьи, украинцы выезжали в Словакию, Венгрию и Чехию. Сейчас Укрзализныця предлагает рейсы в Перемышль, Варшаву, Хелм, Будапешт, Захонь и Кошице, Вену и Исакчу, — рассказали в УЗ.

Там напомнили, что большинство железнодорожных администраций стран ЕС ввели для украинцев бесплатный проезд своими поездами. Это касается детей до 18 лет, женщин, мужчин старше 60 лет и мужчин от 18 до 60 лет с инвалидностью.

По данным пресс-службы компании, в апреле было также зафиксировано увеличение спроса на обратные рейсы.

— С 1 по 9 апреля в Украину из Польши по железной дороге вернулись поездами 4 тыс. человек, тогда как с 10 по 18 апреля на 50% больше — 6 тыс. пассажиров. В то же время в указанные периоды в обратном направлении направлялось по 10 тыс. пассажиров, — отмечается в сообщении.

Как сообщили в УЗ, Государственная пограничная служба продлила возможность пересечения границы по внутреннему паспорту гражданина Украины.

— По завершении боевых действий Укрзализныця организует маршруты для возвращения украинцев в свои дома, — подчеркнули в пресс-службе железнодорожного монополиста.

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