За сутки украинская ПВО уничтожила один самолет, вертолет и пять БпЛА оккупантов

За сутки украинская ПВО поразила девять воздушных целей врага.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил Украины.

— Все больше вражеских воздушных целей уничтожают подразделения противовоздушной обороны всех сил обороны государства, используя при этом все имеющиеся огневые средства – зенитные ракеты, переносные зенитные ракетные комплексы, в том числе, иностранного производства, зенитные установки и другие средства поражения, — говорится в сообщение.