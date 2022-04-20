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Факты / Украина / Общество

За сутки украинская ПВО уничтожила один самолет, вертолет и пять БпЛА оккупантов

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
За сутки украинская ПВО уничтожила один самолет, вертолет и пять БпЛА оккупантов

За сутки украинская ПВО поразила девять воздушных целей врага.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил Украины.

— Все больше вражеских воздушных целей уничтожают подразделения противовоздушной обороны всех сил обороны государства, используя при этом все имеющиеся огневые средства – зенитные ракеты, переносные зенитные ракетные комплексы, в том числе, иностранного производства, зенитные установки и другие средства поражения, — говорится в сообщение.

За сутки на Востоке и Юге Украины противовоздушной обороной Воздушных Сил, Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск поражено девять воздушных целей российских оккупантов:

  • один самолет (предположительно истребитель-бомбардировщик Су-34);
  • один вертолет (Ка-52);
  • пять БпЛА (ОТР);
  • одну крылатую ракету.

Авиация Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины продолжает выполнять специальные задания, осуществляет охрану воздушного пространства и наносит огневые удары по позициям российских оккупационных войск.

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