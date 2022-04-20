За сутки украинская ПВО уничтожила один самолет, вертолет и пять БпЛА оккупантов

За сутки украинская ПВО поразила девять воздушных целей врага.
Об этом сообщает Командование Воздушных сил Украины.
— Все больше вражеских воздушных целей уничтожают подразделения противовоздушной обороны всех сил обороны государства, используя при этом все имеющиеся огневые средства – зенитные ракеты, переносные зенитные ракетные комплексы, в том числе, иностранного производства, зенитные установки и другие средства поражения, — говорится в сообщение.
За сутки на Востоке и Юге Украины противовоздушной обороной Воздушных Сил, Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск поражено девять воздушных целей российских оккупантов:
- один самолет (предположительно истребитель-бомбардировщик Су-34);
- один вертолет (Ка-52);
- пять БпЛА (ОТР);
- одну крылатую ракету.
Авиация Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины продолжает выполнять специальные задания, осуществляет охрану воздушного пространства и наносит огневые удары по позициям российских оккупационных войск.