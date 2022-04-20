Ради окончания варварской войны: Зеленский и Мишель обсудили усиление санкций против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем усиление санкционного давления на РФ.

— Сегодня мы обсудили направление, где ЕС может нам еще больше помочь, чтобы остановить эту варварскую войну против нашего мирного населения. Первое – максимальное усиление санкционного давления. Хочется сделать все, чтобы лишить РФ возможности финансировать эту позорную войну, — сказал Зеленский по итогам визита Мишель в Киев.

Владимир Зеленский поблагодарил лично Шарля Мишеля и весь Европейский Союз за введенные ранее пять санкционных пакетов против РФ. Однако украинский лидер отметил, что пока этого недостаточно, чтобы остановить войну.

— К сожалению, некоторые вещи, мы считаем, не доведены до конца этими санкциями, и нужно их более детально разобрать и все-таки ввести. Все-таки еще немного недостаточно, чтобы остановить финансирование этой со стороны РФ, — заявил президент Украины.