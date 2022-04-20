Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 55 день войны
Убили Убили
205 детей
Ранили Ранили
>373 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
2 072 взрослых
Факты / Украина / Общество

Ради окончания варварской войны: Зеленский и Мишель обсудили усиление санкций против РФ

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Ради окончания варварской войны: Зеленский и Мишель обсудили усиление санкций против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем усиление санкционного давления на РФ.

— Сегодня мы обсудили направление, где ЕС может нам еще больше помочь, чтобы остановить эту варварскую войну против нашего мирного населения. Первое – максимальное усиление санкционного давления. Хочется сделать все, чтобы лишить РФ возможности финансировать эту позорную войну, — сказал Зеленский по итогам визита Мишель в Киев.

Владимир Зеленский поблагодарил лично Шарля Мишеля и весь Европейский Союз за введенные ранее пять санкционных пакетов против РФ. Однако украинский лидер отметил, что пока этого недостаточно, чтобы остановить войну.

— К сожалению, некоторые вещи, мы считаем, не доведены до конца этими санкциями, и нужно их более детально разобрать и все-таки ввести. Все-таки еще немного недостаточно, чтобы остановить финансирование этой со стороны РФ, — заявил президент Украины.

 

 

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка