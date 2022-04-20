Российские пропагандисты заявили, что якобы в районе Одессы был сбит транспортный самолет с крупной партией оружия, которое Украина получила от западных партнеров.

Очередной фейк оккупантов опроверг во время брифинга советник главы Офиса президента Украины Сергей Лещенко. Он отметил, что Россия делает эти вбросы для того, чтобы демотивировать партнеров предоставлять оружие Украине.

Еще один фейк касается заявлений представителей как самопровозглашенных террористических организаций ЛНР и ДНР, так и Вооруженных сил РФ о том, что вроде бы на заводе Азовсталь нет мирного населения.

Таким образом, Россия пытается оправдывать свои агрессивные действия, бомбардировки и атаки на это предприятие, где на самом деле находится более 1 тыс. мирных граждан Украины.

— Государство-агрессор бросает фейк о том, что вроде бы Украина, в частности СБУ, готовит провокацию для того, чтобы обвинить российских военных в массовом уничтожении мирных граждан в Одесской области. Об этом заявляет Минобороны России. Как и в предыдущих случаях, это “операция под ложным флагом”. Таким образом, Россия возлагает ответственность за свои действия на украинские власти, — сказал Лещенко.

Еще один фейк касается того, что якобы уволили советника главы офиса президента Алексея Арестовича. По словам Лещенко, фейк был вброшен через российские анонимные Telegram-каналы, которым не стоит доверять.