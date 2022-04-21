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Факты / Украина / Общество

22 апреля в Киеве закроют станцию метро Золотые ворота — причина

Юля Захарченко редактор ленты
22 апреля в Киеве закроют станцию метро Золотые ворота — причина

В пятницу, 22 апреля, станция метро Золотые ворота в Киеве будет закрыта на вход и выход, а пересадка на станцию ​​Театральная временно не будет работать.

По данным Киевской городской государственной администрации, движение поездов по зеленой линии будет происходить между станциями Сырец – Лукьяновская и между станциями Красный хутор – Палац спорта.

В КГГА отметили, что в этот день будет работать один пересадочный узел в Киевском метрополитене между станциями Палац спорта – Площадь Льва Толстого.

В то же время на других линиях движение поездов остается без изменений. Изменения связаны с подготовкой благотворительного концерта украинской группы Океан Эльзы.

Работа метро в Киеве

Недавно возобновили движение по красной линии метро в Киеве. Из-за полномасштабного вторжения российских солдат произошли изменения в работе станций метрополитена, расположенных на Левом берегу столицы.

Поезда следуют без остановки мимо станций Майдан Независимости, Крещатик, Днепр, Гидропарк, Кловская. Пересадочный узел Крещатик – Майдан Независимости остается закрытым.

На всех линиях планируют сократить интервал движения поездов до 10-15 минут, а подземные станции Киевского метрополитена продолжают круглосуточно принимать людей для укрытия.

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Источник: КГГА

Фото: Depositphotos

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