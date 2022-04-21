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Факты / Украина / Общество

Оккупанты изолируют захваченные населенные пункты от Украины и убивают волонтеров — ГУР

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
дорожній вказівник для росіян

Российские оккупанты полностью изолируют от Украины захваченные населенные пункты, запрещают эвакуацию и расстреливают волонтеров.

Об этом сообщает Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

В частности, на сегодняшний день заблокированы все оккупированные населенные пункты Великобурлукского района, Харьковской области. Выезд из них возможен только на территорию Российской Федерации.

— Действует абсолютный запрет на доставку гуманитарных грузов из контролируемой Украиной территории. Местные жители предупреждены о том, что волонтеры, которые пытаются доставить помощь, расстреливаются, — говорится в сообщении.

Недавно стало известно о расстреле волонтеров, которые ехали из пгт Шевченково в Харьковской области.

По состоянию на 20 апреля в районе нет мобильной связи, а многие населенные пункты остались без электроснабжения. Не работают банкоматы, а продукты продаются по завышенным ценам. Отсутствует медицинская помощь и снабжение лекарствами. Дороги, в том числе грунтовые – проходят.

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Источник: ГУР МО Украины

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Фото: Depositphotos

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