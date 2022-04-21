Среди тех, кто спасался от войны в Польше, есть люди, которые получали пенсию по возрасту или пенсию по инвалидности от польского государства и из-за войны потеряли возможность ее получать.
Как можно продолжить получение такой пенсии? Если человек, получавший польскую пенсию по возрасту или инвалидности, выплачиваемую Учреждением социального страхования (ZUS) на счет в украинском банке, не может получить свои деньги в Украине из-за войны, он может подать запрос в ZUS о перечислении пенсии на счет в Польше или в другой стране, где сейчас проживает.
Если человек получавший польскую пенсию по возрасту или инвалидности, выплачиваемую ZUS на банковский счет в Украине, оказался в Польше, он может обратиться за помощью по изменению счета в ближайшее отделение ZUS или отправить запрос о перечислении пенсии на счет в Польше почтой — в отделение ZUS в Ряшеве по адресу:
Oddział ZUS w Rzeszowie
Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych
ul. Piłsudskiego 12
35-075 Rzeszów
(Отделение ZUS в Ряшеве
Отдел исполнения международных договоров
ул. Пилсудского 12
35-075 Жешув)
После уведомления о новом банковском счете в Польше, пенсия по возрасту или инвалидности будет выплачиваться с момента прекращения получения пенсии в Украине.
Если лицо, получающее польскую пенсию по возрасту или инвалидности, выплачиваемую ZUS на банковский счет в Украине, окажется на территории другой страны (например, Румынии, Молдовы, Словакии, Чехии или Германии), оно может подать запрос о перечислении пенсии на счет в стране , в которой она сейчас проживает, по почте в отделение ZUS в Ряшеве, по адресу:
Oddział ZUS w Rzeszowie
Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych
ul. Piłsudskiego 12
35-075 Rzeszów, Polska
(Отделение ZUS в Ряшеве
Отдел исполнения международных договоров
ул. Пилсудского 12
35-075 Жешув, Польша)
или может обратиться в учреждение социального страхования в этой стране и передать информацию о своей проблеме.
В запросе необходимо указать, что вы получали пенсию от польского учреждения социального страхования и из-за войны не можете получать ее дальше и предоставить новый номер банковского счета для получения средств, например, в Румынии или Молдове, Чехии, Словакии. Местное учреждение передаст дело в польское учреждение социального страхования с целью предоставления дальнейшей помощи.
ZUS возобновит выплату пенсии на новый банковский счет. Пенсия будет выплачиваться с момента прекращения выплаты денежных средств в Украине.
В случае, если лицо, которое до сих пор получало пенсию или пенсию по инвалидности из Украины (из Пенсионного Фонда Украины), и перестало его получать из-за войны в Украине, оно можете обратиться в ближайший офис ZUS (Заведение социального страхования) и передать эту информацию .
Ваше сообщение будет передано в Отдел ZUS в г. Ряшев (Отдел Реализации Международных Договоров), который решит, можно ли в вашем случае получить повышение польской пенсии.
Если вы получаете польскую пенсию, ZUS возможно выплатит вам соответственно повышенную польскую пенсию (доплату) с точки зрения невозможности получения пенсии из Украины.