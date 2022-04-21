Массивные поставки оружия в Украину от западных партнеров связаны с тем, как украинские военные показывают свою эффективность в защите государства.

Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

– Это не секрет, что россияне планировали захватить Украину за три дня или максимум неделю. Так же и страны Запада имели схожие прогнозы. Поэтому сейчас их поразило это сопротивление, и они поняли, что ни через три дня, ни через неделю этого не произойдет, а это будет длительное сопротивление. Второе – это мощная дипломатическая работа украинского государства и очень активная позиция президента Украины, – сказала она.

Она отметила, что украинские военные интеллектуально на несколько порядков выше войск РФ, но без тяжелого вооружения ничего не будет.

Другим доводом в пользу помощи Украине стало то, что страны Запада поняли, что президент РФ Владимир Путин не остановится на Украине.

— Если сначала им (западным партнерам, — Ред.) казалось, что Украина для него (Владимира Путина, — Ред.) является конечной целью, то разрушение украинских городов говорит только об одном: ему эти города не нужны, Украина для него это плацдарм, чтобы двигаться дальше. Очевидно, что Западный мир тоже это понял, – сказала Анна Маляр.

Замминистра обороны отметила также, что противостояние Украины и РФ является отражением борьбы западной цивилизации и варварства, что является вызовом для Запада.

Она добавила, что процесс передачи вооружения занимает некоторое время, включающее не только выработку, бюрократические моменты, но и транзит через другие страны. Впрочем, по словам Анны Маляр, Украина стимулирует ускорение этих процессов, в результате чего страны принимают соответствующее законодательство для более быстрой передачи оружия.

Анна Маляр в очередной раз опровергла заявления российского военного руководства об уничтожении украинской авиации или ПВО. Она добавила, что Россия за более чем 50 дней войны так и не смогла установить преимущество в воздушном пространстве Украины.

Фото: Минобороны