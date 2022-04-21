21 апреля работает 6 014 отделений Укрпочты по всей Украине. Несмотря на активную фазу боевых действий на Востоке страны, отделения открыты там, где это возможно.

Учитывая то, что график работы Укрпочты во время войны в Украине несколько изменился, отправить посылку внутри страны или получить отправку можно в большинстве областей Украины.

21 апреля временно не принимают отправления в отделениях отдельных населенных пунктов Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Киевской, Харьковской областей и Крыма.

На маршруты, где это безопасно, выезжают передвижные отделения. Также стала доступна услуга переадресации отправок.

Украинцы, которые вынуждены сменить место жительства, теперь бесплатно могут переадресовать почтовые отправления на ближайшие отделения.

Однако переадресация отправлений из неработающих сейчас отделений станет возможной только после урегулирования ситуации и открытия этих отделений.

Чтобы оформить переадресацию, нужно заполнить форму на сайте.

В форме нужно указать:

номер отправления,

ФИО получателя,

индекс отделения,

куда было адресовано отправление,

индекс отделения,

куда его нужно доставить.

До окончания боевых действий платить за хранение посылок не нужно. Все отправления Укрпочта принимает только в открытом виде.

Актуальный график работы ближайшего отделения Укрпочты можно проверить на сайте.

Какие еще услуги предоставляет Укрпочта:

получение пенсии и субсидии,

перевод денег “с карточки домой”,

снятие налички через POS-терминал,

международные посылки.

Также Укрпочта принимает благотворительные взносы на нужды ВСУ – перевести средства без комиссии можно во всех работающих отделениях.

Реквизиты официального специального счета НБУ: UA84300001000000047330992708

Источник: Укрпочта

Фото: Укрпочта