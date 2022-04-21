Вместо Московского — переулок Азовстали: в Днепре переименовали более 30 улиц

В Днепре решили переименовать 31 улицу и переулок, названия которых были связаны с Российской Федерацией. Собственные названия изменили в честь территориальных общин, пострадавших от преступных действий страны-агрессора.
Мэр Днепра Борис Филатов отметил, что для жителей города переименование не создаст никаких проблем. По его словам, не будет неудобств с перерегистрацией документов или дополнительных расходов.
Список переименованных улиц в Днепре
Ул. 30-й Иркутской дивизии (Новокодакский р-н) – Украинских воинов.
Ул. Абхазская (Соборный, Шевченковский р-н) — Ирпенская.
Пер. Абхазский (Шевченковский р-н) — Ирпенский.
Ул. Алтайская (Новокодакский, Чечеловский р-н) — Чечеловская.
Ул. Белгородская (Соборный р-н) — Научных работников.
Ул. Беломорская (Новокодакский р-н) — Чернобаевская.
Пер. Беломорский (Чечевский р-н) — Чернобаевский.
Пер. Бурятский (Амур-Нижнеднепровский р-н) — Бучанский.
Пер. Воркутинский (Амур-Нижнеднепровский р-н) — Волевой.
Ул. Домодедовская (Самарский р-н) — Ворзельская.
Ул. Кабардинская (Чечевский р-н) — Гостомельская.
Ул. Кронштадтская (Чечевский р-н) — Бородянская.
Ул. Магаданская (Индустриальный, Самарский р-н) — Волонтерская.
Ул. Митищинская (Новокодакский р-н) — Польская.
Пер. Московский (Индустриальный р-н) — Азовстали.
Ул. Орская (Новокодакский р-н) — Краматорская.
Ул. Псковская (Самарский р-н) — Авдеевская.
Ул. Пулковская (Индустриальный р-н) — Дебальцевская.
Ул. Ростовская (Амур-Нижнеднепровский р-н) — Конотопская.
Пер. Ростовский (Амур-Нижнеднепровский р-н) — Конотопский.
Туп. Ростовский (Амур-Нижнеднепровский р-н) — Конотопский.
Ул. Саратовская (Индустриальный р-н) — Новокаховская.
Ул. Сахалинская (Новокодакский р-н) — Бахмутская.
Ул. Тагильская (Амур-Нижнеднепровский р-н) — Новоазовская.
Пер. Тагильский (Амур-Нижнеднепровский р-н) — Новоазовский.
Ул. Уфимская (Амур-Нижнеднепровский р-н) — Деснянская.
Ул. Хабаровская (Амур-Нижнеднепровский, Индустриальный р-н) — Салтовская.
Ул. Шереметьевская (Самарский р-н) — Бориспольская.
Ул. Шушинская (Новокодакский р-н) — Молочанская.
Ул. Якутская (Новокодакский р-н) — Высокопольская.
Ул. Ярославская (Шевченковский р-н) — Вышгородская.
Источник: Днепровский городской совет