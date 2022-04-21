Вместо Московского — переулок Азовстали: в Днепре переименовали более 30 улиц

В Днепре решили переименовать 31 улицу и переулок, названия которых были связаны с Российской Федерацией. Собственные названия изменили в честь территориальных общин, пострадавших от преступных действий страны-агрессора.

Мэр Днепра Борис Филатов отметил, что для жителей города переименование не создаст никаких проблем. По его словам, не будет неудобств с перерегистрацией документов или дополнительных расходов.

Список переименованных улиц в Днепре

Ул. 30-й Иркутской дивизии (Новокодакский р-н) – Украинских воинов.

Ул. Абхазская (Соборный, Шевченковский р-н) — Ирпенская.

Пер. Абхазский (Шевченковский р-н) — Ирпенский.

Ул. Алтайская (Новокодакский, Чечеловский р-н) — Чечеловская.

Ул. Белгородская (Соборный р-н) — Научных работников.

Ул. Беломорская (Новокодакский р-н) — Чернобаевская.

Пер. Беломорский (Чечевский р-н) — Чернобаевский.

Пер. Бурятский (Амур-Нижнеднепровский р-н) — Бучанский.

Пер. Воркутинский (Амур-Нижнеднепровский р-н) — Волевой.

Ул. Домодедовская (Самарский р-н) — Ворзельская.

Ул. Кабардинская (Чечевский р-н) — Гостомельская.

Ул. Кронштадтская (Чечевский р-н) — Бородянская.

Ул. Магаданская (Индустриальный, Самарский р-н) — Волонтерская.

Ул. Митищинская (Новокодакский р-н) — Польская.

Пер. Московский (Индустриальный р-н) — Азовстали.

Ул. Орская (Новокодакский р-н) — Краматорская.

Ул. Псковская (Самарский р-н) — Авдеевская.

Ул. Пулковская (Индустриальный р-н) — Дебальцевская.

Ул. Ростовская (Амур-Нижнеднепровский р-н) — Конотопская.

Пер. Ростовский (Амур-Нижнеднепровский р-н) — Конотопский.

Туп. Ростовский (Амур-Нижнеднепровский р-н) — Конотопский.

Ул. Саратовская (Индустриальный р-н) — Новокаховская.

Ул. Сахалинская (Новокодакский р-н) — Бахмутская.

Ул. Тагильская (Амур-Нижнеднепровский р-н) — Новоазовская.

Пер. Тагильский (Амур-Нижнеднепровский р-н) — Новоазовский.

Ул. Уфимская (Амур-Нижнеднепровский р-н) — Деснянская.

Ул. Хабаровская (Амур-Нижнеднепровский, Индустриальный р-н) — Салтовская.

Ул. Шереметьевская (Самарский р-н) — Бориспольская.

Ул. Шушинская (Новокодакский р-н) — Молочанская.

Ул. Якутская (Новокодакский р-н) — Высокопольская.

Ул. Ярославская (Шевченковский р-н) — Вышгородская.

Источник: Днепровский городской совет