ВСУ ликвидировали нескольких командиров российской армии

В Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты продолжают нести значительные потери в личном составе, в том числе и среди командования.

— Идет полномасштабная вооруженная агрессия РФ против Украины. Противник продолжал наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей. В то же время, не прекращаются ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры на всей территории Украины, — отметили в Генштабе.

Там подчеркнули, что враг продолжает нести значительные потери в личном составе и военной технике.