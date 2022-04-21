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Факты / Украина / Общество

ВСУ ликвидировали нескольких командиров российской армии

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
ВСУ ликвидировали нескольких командиров российской армии

В Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты продолжают нести значительные потери в личном составе, в том числе и среди командования.

— Идет полномасштабная вооруженная агрессия РФ против Украины. Противник продолжал наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей. В то же время, не прекращаются ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры на всей территории Украины, — отметили в Генштабе.

Там подчеркнули, что враг продолжает нести значительные потери в личном составе и военной технике.

— Был ликвидирован командир первого мотострелкового полка второй мотострелковой дивизии первой танковой армии западного военного округа подполковник Денис Межуев. Также получили тяжелые ранения и находятся на лечении в Москве два представителя руководящего состава этого же соединения — полковник Харитонов и подполковник Смирнов, — добавили в Генштабе ВСУ.

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