Бойцы 93 бригады отдельной механизированной бригады Холодный Яр сбили российский самолет на Изюмском направлении в Харьковской области.

Украинские бойцы поразили российский истребитель-бомбардировщик Су-34 советским переносным зенитно-ракетным комплексом Игла. Об этом говорится в сообщении бригады. Поражение самолета также подтвердил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Известно, что он упал на временно оккупированную россиянами территорию. Выжили ли пилоты оккупационных войск, пока неизвестно.

В соцсетях распространили видео поражения самолета, где видно, что после столкновения в небе раскрылись два парашюта.

По данным Генштаба ВСУ, 21 апреля украинские бойцы также сбили штурмовик Су-25 и многоцелевой беспилотный авиационный комплекс Орлан-10.

Воздушные объекты российских оккупантов поразили переносные ЗРК Stinger и Starstreak.

Источник: 93-я ОМБр Холодный Яр