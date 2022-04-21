Бойцы 93 бригады отдельной механизированной бригады Холодный Яр сбили российский самолет на Изюмском направлении в Харьковской области.
Украинские бойцы поразили российский истребитель-бомбардировщик Су-34 советским переносным зенитно-ракетным комплексом Игла. Об этом говорится в сообщении бригады. Поражение самолета также подтвердил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Известно, что он упал на временно оккупированную россиянами территорию. Выжили ли пилоты оккупационных войск, пока неизвестно.
В соцсетях распространили видео поражения самолета, где видно, что после столкновения в небе раскрылись два парашюта.
По данным Генштаба ВСУ, 21 апреля украинские бойцы также сбили штурмовик Су-25 и многоцелевой беспилотный авиационный комплекс Орлан-10.
Воздушные объекты российских оккупантов поразили переносные ЗРК Stinger и Starstreak.
Источник: 93-я ОМБр Холодный Яр