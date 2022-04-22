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Факты / Украина / Общество

Добровольно перешел на сторону врага: мэру Балаклеи объявили подозрение в госизмене

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Добровольно перешел на сторону врага: мэру Балаклеи объявили подозрение в госизмене

Генеральная прокуратура сообщила о подозрении в госизмене и коллаборационной деятельности городскому главе Балаклеи Ивану Столбовому.

— Харьковская областная прокуратура заочно сообщила о подозрении балаклейскому городскому голове по факту государственной измены и коллаборационной деятельности — ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 УК Украины, – отметили в Генпрокуратуре.

В ноябре 2015 года мужчина избран балаклейским городским главой Изюмского района Харьковской области.

— Во время оккупации города вооруженными силами РФ в марте 2022 года городской глава принял решение перейти на сторону врага. Он дал добровольное согласие на исполнение полномочий городского головы в поддерживаемом оккупационным режимом органе местного самоуправления, — заявили в Генеральной прокуратуре.

По данным следствия, 28 марта Иван Столбовой провел совещание руководства Балаклейского городского совета, во время которого агитировал своих заместителей к лояльному отношению как к оккупационным войскам, так и к РФ.

— В этот же день он провел собрание местных жителей и сообщил о выдаче “гуманитарной помощи” военными РФ, а также о том, что ведутся переговоры с руководством оккупационных войск по налаживанию работы коммунальных служб в городе, — добавили в ведомстве.

Со своей стороны Харьковская областная прокуратура опубликовала повестку Столбовому.

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Фото: Новинарня

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