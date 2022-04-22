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Факты / Украина / Общество

На Азовстали находятся около 1 тыс. человек, среди них пожилые люди и дети – Денисова

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Азовсталь

На Азовстали находятся около тысячи мирных жителей. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в социальной сети Facebook.

— Среди них пожилые люди, женщины и много дететей, даже младенцы и около 500 раненых военных, — отметила Денисова.

Она отметила, что у людей заканчивается питьевая вода, мало еды, а люди из бомбоубежища совсем не видят солнечного света. Дети, находящиеся в укрытии Азовстали на грани истощения и нуждающиеся во всесторонней помощи.

Денисова добавила, что российская армия продолжает обстреливать и бомбить город, а также не допускает гуманитарную помощь и проводит принудительную депортацию жителей города в Россию.

Действия российских военных, продолжающих обстрел и не дающих людям эвакуироваться из Азовстали, омбудсмен назвала геноцидом.

19 апреля заместитель командира полка Азов Святослав Калина Паламар сообщил, что мариупольский завод Азовсталь разбомблен и уничтожен практически полностью.

Он рассказал, что на завод сбрасываются сверхмощные бомбы, а под завалами находится очень много людей.

Источник: Людмила Денисова

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Фото: Depositphotos

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