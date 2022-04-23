Названы причины падения самолета Ан-26 в Запорожской области

Сегодня в 09.00 утра в районе Михайловки Запорожской области упал украинский самолет Ан-26, выполнявший технический рейс из Запорожья в Ужгород.

В результате следственных действий выяснено, что причиной катастрофы стал туман и низкая высота полета. Именно поэтому воздушное судно задело высоковольтные линии электроопоры.

Как известно, один человек погиб, двое получили ранения различной степени тяжести.

Ан-26 — это турбовинтовой военно-транспортный самолет, разработанный Государственным предприятием Антонов.

Высокие взлетно-посадочные качества и проходимость шасси обеспечивают неприхотливость к взлетно-посадочным площадкам и дают возможность эксплуатировать самолет на грунтовых, травяных, галечных, песчаных, заснеженных и размокших аэродромах малых размеров.