Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 58 день войны
Убили Убили
208 детей
Ранили Ранили
>386 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
2 224 взрослых
Факты / Украина / Общество

Названы причины падения самолета Ан-26 в Запорожской области

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Названы причины падения самолета Ан-26 в Запорожской области

Сегодня в 09.00 утра в районе Михайловки Запорожской области упал украинский самолет Ан-26, выполнявший технический рейс из Запорожья в Ужгород.

В результате следственных действий выяснено, что причиной катастрофы стал туман и низкая высота полета. Именно поэтому воздушное судно задело высоковольтные линии электроопоры.

Как известно, один человек погиб, двое получили ранения различной степени тяжести.

Ан-26 — это турбовинтовой военно-транспортный самолет, разработанный Государственным предприятием Антонов.

Высокие взлетно-посадочные качества и проходимость шасси обеспечивают неприхотливость к взлетно-посадочным площадкам и дают возможность эксплуатировать самолет на грунтовых, травяных, галечных, песчаных, заснеженных и размокших аэродромах малых размеров.

Читайте
Есть четыре сценария: Подоляк рассказал о вариантах освобождения людей из Мариуполя

Related video

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка