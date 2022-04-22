Россияне обстреляли эвакуационный автобус из Попасной, но удалось вывезти 25 человек

В пятницу, 22 апреля, из Луганской области удалось спасти 70 человек.

Глава областной военной администрации Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что автобус, вывозивший жителей из Попасной, попал под вражеский обстрел. В результате пострадали юноша и младенец.

— Один из наших автобусов не доехал до Рубежного – начались обстрелы. По школьному автобусу, следовавшему с людьми из Попасной, россияне открыли огонь. К счастью, удалось вывезти 25 человек. Из них одна женщина с инвалидностью, раненый парень и грудной младенец, – написал Гайдай в своем Telegram-канале.

Он добавил, что эвакуационным транспортом управлял учитель одной из школ Попаснянской общины. Он также доставил в город гуманитарку.

Гайдай добавил, что еще 45 человек направляются из Лисичанска в Днепр.

По словам руководителя Луганской ОВА, в регионе на 19 апреля оставалось около 70 тыс. мирных жителей, которые отказывались эвакуироваться.

Источник: Сергей Гайдай

Фото: Сергей Гайдай