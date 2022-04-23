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Факты / Украина / Общество

В Киеве на Пасху ввели комендантский час — точное время

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
В Киеве на Пасху ввели комендантский час — точное время

В Киеве в ночь на Пасху установлен комендантский час, то есть с субботы, 23 апреля, на воскресенье, 24 апреля.

Об этом сообщил глава города Виталий Кличко.

Комендантский час в Киеве и области будет действовать с 23.00 (субботы) до 5.00 утра (воскресенья).

На такой шаг власти пошли, потому что опасаются провокаций на Пасху со стороны российских оккупантов.

— В целях безопасности граждан и предотвращения возможных провокаций в ночь на Пасху, то есть с субботы 23 апреля на воскресенье 24 апреля, комендантский час в Киеве и области будет действовать с 23.00 (субботы) до 5.00 утра (воскресенья), — заявил Виталий Кличко.

Верующие смогут посмотреть богослужения в храмах в онлайн-формате.

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— Богослужения в храмах ночью будут проходить в онлайн-трансляции. Соблюдайте правила комендантского часа! Празднуйте безопасно! – добавил глава столицы.

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