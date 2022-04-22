В Запорожье 22-24 апреля будет изменен комендантский час. Он будет начинаться в 19.00 вечера и заканчиваться в 5:00 утра. Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

— В Запорожье изменено время действия комендантского часа! 22, 23 и 24 апреля он будет начинается в 19.00. Время завершения комендантского часа осталось без изменений – в 5:00, – написал он в своем Telegram-канале.

В горсовете напомнили, что в период комендантского часа из дома можно выходить только чтобы спуститься в укрытие во время воздушной тревоги, иначе могут принять за диверсанта.

В эти дни работа общественного транспорта также будет сокращена до 17:00.

В Пасху верующим по всей Украине ради сохранения жизни настоятельно рекомендуют воздержаться от посещения церквей и следить за богослужением онлайн, поскольку армия РФ не прекращает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры по всей территории Украины.

Источник: Анатолий Куртев